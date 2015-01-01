Интернет-магазин запчастей «АвтоСила»

Интернет-магазин «АвтоСила» предлагает качественные комплектующие для автомобилей различных марок и моделей. Проверенные каналы поставки и продуманная логистика позволяют доставлять любые детали быстро и с минимальными затратами. Постоянно в наличии свыше 50 000 наименований запчастей: от свечей зажигания и крепежа до комплектующих для АКПП. На всю продукцию есть сертификаты.

Ассортимент

В продаже представлены следующие категории автозапчастей:

двигатель: прокладки, сальники, распределительные и коленчатые валы, системы смазки в сборе, ременные и цепные приводы, комплектующие для тюнинга;

трансмиссия: корзины и диски сцепления, выжимные механизмы, гидравлические фильтры, торсионные демпферы;

подвеска: стойки и тяги, пружины, амортизаторы, колесные ступицы, стабилизаторы, мостовые балки;

тормозная система: дисковые и барабанные тормоза, тормозные цилиндры, регуляторы давления, гидроаккумуляторы, вакуумные насосы, комплектующие для АБС;

расходные материалы: технические жидкости, ремни и ролики натяжителей, щетки стеклоочистителей и др.

В онлайн-каталоге магазина «АвтоСила» собрана продукция проверенных производителей автомобильных комплектующих. Наряду с запасными частями для легковых машин, мы реализуем детали для коммерческого транспорта. Заказать автозапчасти можно с отправкой в Донецк, Луганск, Краснодон и Алчевск. С графиком доставки можно ознакомиться здесь.