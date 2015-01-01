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Интернет-магазин запчастей «АвтоСила»

Интернет-магазин «АвтоСила» предлагает качественные комплектующие для автомобилей различных марок и моделей. Проверенные каналы поставки и продуманная логистика позволяют доставлять любые детали быстро и с минимальными затратами. Постоянно в наличии свыше 50 000 наименований запчастей: от свечей зажигания и крепежа до комплектующих для АКПП. На всю продукцию есть сертификаты.

Ассортимент

В продаже представлены следующие категории автозапчастей:

  • двигатель: прокладки, сальники, распределительные и коленчатые валы, системы смазки в сборе, ременные и цепные приводы, комплектующие для тюнинга;
  • трансмиссия: корзины и диски сцепления, выжимные механизмы, гидравлические фильтры, торсионные демпферы;
  • подвеска: стойки и тяги, пружины, амортизаторы, колесные ступицы, стабилизаторы, мостовые балки;
  • тормозная система: дисковые и барабанные тормоза, тормозные цилиндры, регуляторы давления, гидроаккумуляторы, вакуумные насосы, комплектующие для АБС;
  • расходные материалы: технические жидкости, ремни и ролики натяжителей, щетки стеклоочистителей и др.

В онлайн-каталоге магазина «АвтоСила» собрана продукция проверенных производителей автомобильных комплектующих. Наряду с запасными частями для легковых машин, мы реализуем детали для коммерческого транспорта. Заказать автозапчасти можно с отправкой в Донецк, Луганск, Краснодон и Алчевск. С графиком доставки можно ознакомиться здесь.

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Контакты:
Адрес: бульвар Шевченко, 88 ДНР, г.Донецк,
+38 (066) 66-39-543, +38 (071) 40-47-907,
Контакты:
Адрес: Мариупольская развилка, Кирова, 82 ДНР, Донецк,
+38 (071) 49-85-056, +38 (099) 05-26-459, +38 (066) 66-39-566, +38 (071) 85-85-005,
Контакты:
Адрес: ул. Ленина 103 Енакиево,
+38 (099) 05-26-714, +38 (071) 49-85-057,
Контакты:
Адрес: Квартал Комсомольский, д. 27 г. Макеевка,
066-174-85-02, 071-503-38-82,
Контакты:
Адрес: ул. Кирова, 43 ЛНР, г. Луганск,
+38 (099) 679-21-27, +38 (072) 114-73-97,